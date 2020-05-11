Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor! Bitirmesine 5 cüz kaldı
Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye başlayan Başkan Erdoğan, 25'inci cüze geldi. Ramazan ayının henüz 18'nci günü olmasına rağmen 25. cüze gelmesi sosyal medyada dikkat çekti. 25'inci cüze gelen Başkan Erdoğan'ın sesi, dinleyenleri adeta mest etti.
Kabine Toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye başlayan Başkan Erdoğan, 25’inci cüze geldi.
BİTİRMESİNE 5 CÜZ KALDI
Başkan Erdoğan’ın 5 cüzü kaldığı görülürken, bu anlar kameraya yansıdı. Başkan Erdoğan’ın Kur’an okurken ki haline binlerce beğeni yağdı.
Paylaşımda Ramazan ayının henüz 18’inci günü olmasına rağmen 25 cüz bitirildiğine dikkat çekildi.