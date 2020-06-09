Başkan Erdoğan, Kritik Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine, 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapıldı.

Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı:



1- Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır.

2- Sinema ve tiyatrolar gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir.

3- 65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.

4- 18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.

5- Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir.



6- Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri için ücretsiz olacaktır.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Yeni normal dediğimiz düzen bir süre daha devam edecek."

"2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz."

"Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı."



"25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz."



"Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz."



"Üretim, ticaret ve lojistik avantajlarımızla salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz."



"Enflasyonun, hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız."



"Türkiye, döviz kuru gelişmeleri bakımından diğer ülkelere kıyasla şu anda iyi bir durumdadır."



"İdlib'in tekrar bir çatışma ortamına dönüşmesine göz yummayacağız."



"Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir."



"Türkiye, 40 yıla yaklaşan bölücü terörle mücadelesinde tarihinin adeta altın çağını yaşıyor."



"İnşallah Türkiye, bölgedeki kardeşlerimizin de desteği ile terör belasını çok yakında gündeminden tamamen çıkartacaktır."



"Darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız."

