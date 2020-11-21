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  • Başkan Erdoğan Kral Selman ile görüştü... G-20 zirvesi ve ikili ilişkiler ele alındı
21 Kasım 2020 Cumartesi 00:27 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Kral Selman ile görüştü... G-20 zirvesi ve ikili ilişkiler ele alındı

Başkan Erdoğan Kral Selman ile görüştü... G-20 zirvesi ve ikili ilişkiler ele alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Riyad'da düzenlenecek G-20 toplantısıyla ilgili detayların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Başkan Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

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