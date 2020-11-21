Başkan Erdoğan Kral Selman ile görüştü... G-20 zirvesi ve ikili ilişkiler ele alındı

Görüşmede, Riyad'da düzenlenecek G-20 toplantısıyla ilgili detayların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Başkan Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

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