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09 Eylül 2020 Çarşamba 22:04 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan'ın görüşmelerinde, Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan'ın, Thaçi ve Vucic ile ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldığı belirtildi.

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