Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert eleştiri: Hesabını sormasını biliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kasteden katil sürülerinden, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Erdoğan, "Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler, bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim." dedi.

Erdoğan TÜSİAD'la ilgili şunları kaydetti: Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz, sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Unutmayalım ki bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizleri kurtarırsa kurtarır. Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim."

AA