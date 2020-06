Başkan Erdoğan: Yusufeli Barajı ekonomimize yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

Demir Özü sulaması ile Rize merkez ve Güneysu ilçeleri Taşlıdere Vadisi ıslahı 5'inci kesiminin hizmete açılmasının sevincini paylaşacağız. Rabbim'e ülkeme ve milletime bu tür eserler kazandırmayı nasip ettiği için binlerce kez hamd ediyorum.

Türkiye'nin son 18 yılında bu gök kubbede hoş eserler bırakmak için aldığımız her nefes attığımız her adım sarf ettiğimiz her kelam geçirdiğimiz heran bizim için şereflerin en büyüğüdür.

Ülkemizi kavgada, dövüşte, polemikte, küçük hesaplarda değil hizmet siyasetinde yaşatılan bir iklime taşımış olmayı en önemli adımımız olarak görüyoruz. Bu büyük değişimi kavrayamadığı için hala hizmet, eser, proje siyasetiyle değil milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmaya çalışanları tebessümle seyrediyoruz. Bunların da kemaletle kamalat olmayacağı gerçeğini bir an önce görmelerini diliyoruz.

Her şey gibi milletin hayır duasını alacak eserler bırakmakta nasip işidir. Dünya koronavirüs salgının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'de 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyüklerinden biri olacak köprümüzün 18 Mart zaferini temsil eden 318 metrelik kulesinin son bloğunu yerleştirdik.

GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajını'ki yeni adı aynı zamanda temel atmasından şu ana gelişine kadar çok emeği geçmiş olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu olan bu barajı tamamlamakta yine bizlere nasip oldu. İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Prof. DR. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi gibi çok önemli sağlık tesislerini bu süre içinde hele hele son acil durum hastanelerini 3'ünü 45'er gün sürede tamamladık.

Adı 27 Mayıs darbesiyle anılan Yaslıadayı milletimizin verdiği isimle yaptığımız adımlarla Demokratik Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Dün Ankara'da 9 ayrı şehrimizdeki 10 Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bugünde burada Yusufeli Barajı'ndaki ilerlemenin ve diğer tesislerin açılışının gururunu yaşıyoruz.

"TÜRKİYE KUTLU YÜRÜYÜŞÜNE ARA VERMEMİŞTİR"

Görüldüğü gibi salgın dönemini sağlıkta gıda ve temizlik ürünleri tedarikinde kamu düzeninde başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne de asla ara vermemiştir.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki normalleşme adımlarına uygun şekilde ihracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz. Geleceğimize ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz var.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmaya dünden daha yakın ve daha kararlıyız. Bizim büyüklüğümüz nüfusumuzun çokluğundan ekonomimizin rakamlarından, silahlarımızın menzilinden şehirlerimizin şatafatından ibaret asla değildir, ve olmayacaktır.

Türkiye sanayisi, teknolojisi, tarımı, ticareti hizmet altyapısı yanında asıl insani duruşuyla büyük bir devlet olduğunu salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiştir. Göstermeyi de sürdürecektir. En önemli gücümüz olan birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz.

Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarca Allah'ın bir lütfu olan sularının kontrolsüzce topraklarından akıp gitmesini seyretmiştir. Tarım arazileri susuzluktan çatlarken şehirlerde yaşayan insanlar susuzluktan kavrulurken yağışlar üzerine önüne gelen her şeyi alıp götürürken velhasıl Türkiye'nin bileklerine geri kalmışlık prangası vurulmuşken biz kendi insanımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyorduk.

Baraj inşası işte bu geri kalmışlıktan, özellikle kurtuluş mücadelesinin adeta sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in iktidara gelir gelmez öncelikle önem verdiği konulardan birisi baraj inşaası olmuştur. Aynı şekilde Rahmetli Demirel'de yıllarca siyasetini baraj teması üzerine kurmuştur. Ağır sanayi mücadelesiyle gönüllerde taht kuran Erbakan Hocamızın gündeminde de bu konu vardır. Buna rağmen 2003 yılına geldiğinde Türkiye toplam 276 baraja ancak sahip olabilmişti. Biz 18 yılda bunun üzerine 585 yeni baraj ilave ettik. Yine 2003'ten önce ülkemiz toplam 105 adet suyun gücünü elektriğe dönüştüren hidroelektrik santrali inşa edebilmişti. Biz 18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha ülkemize kazandırdık. Göletlerimizin sayısı 228 iken bunun üzerine 329 gölet daha ilave ettik. İçme suyu tesislerinin sayısı 84'iken biz 247 ilave tesisi daha insanımızın hizmetine sunduk. Sulama ve taşkın koruma tesisi sayılarını da 2 kat artırdık. Böylece Türkiye'nin su potansiyelini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik.

"İFTİHAR PROJESİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Ülkemizde en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP bünyesindeki projelerin çok önemli bir bölümü bizim dönemimizde inşa edildi. GAP kapsamındaki sulama alanı büyüklüğünü yüzde 19'dan yüzde 53'e çıkartarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki toprak verimliliğini artırdık. Bugünde bir başka iftihar projesi Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp beton dökümüne şahitlik ediyoruz.

Toplam 4 milyon metreküp betonla inşa edilecek Yusufeli Barajı'nda böylece 4'te 3'lük gerçekleşmeyi geride bırakmış oluyoruz. Çoruh Nehri veya kolları su bakımından çok hareketli bir havzadır. Halen bu havzada 2 bin 500 megavat kurulu güce sahip 50 elektrik üretim tesisi faaliyet gösteriyor. Çoruh Nehri üzerinde gerdanlık gibi dizili olan Muratlı, Borçka, Deriner gibi her biri devasa büyüklükteki baraj ve elektrik santralleri ülkemize hizmet veriyor. Önümüzdeki yılın nisan ayında tamamlamayı planladığımız 540 megavat kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı bu gerdanlığın adeta imamesi durumundadır.

"YILDA 1.5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK"

Barajımız toplamda 275 metreyi bulacak gövdesiyle 100 katlı bir binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Yusufeli Barajı'nın tutacağı suların kontrollü salınımıyla Havza üzerindeki diğer barajların elektrik üretiminde yüzde 10 artacaktır. Tamamen kendi mühendislerimizin eseri olan bu eser ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan koruyacaktır.

Barajla birlikte yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve elbette Yeni Yusufeli ilçemizde inşa edildi. Bir başka ifadeyle burada adeta yepyeni bir hayat alanı kuruluyor. Ve gerçekten kontrolüne gittiğimizde bu eser nadide bir eser, dev bir eser ve açılışını yaptığımızda da ne kadar iftihar etsek de o kadar önemli o kadar gerçekten dünyaya onunla birlikte görün hidroelektik santral nedir, sulama nedir bunu gördüklerinde bunların şaşıracaklarına inanıyorum. Bu dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması bunu Türk firmalarının, bunu Türk mühendislerinin Türk işçilerinin yapmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır.

Ülkemize bu iftihar verici eserin kazandırılmasında emeği geçen ter döken bakanlarımızı, devlet su işleri müdürlüğümüz işçilerini, mühendisten işçisine herkesi tebrik ediyorum. Yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Ve Rize Merkez Güneysu ilçesi Taşlıdere Vadisi Islahı projesinin 5'inci etabının da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugüne kadar 58 Islah Projesini hayata geçirdiğimiz Rizemiz'de açılışı yapılan tesisle 9 meskun mahal ve 1000 dekar alanı daha taşkın riskinden korunmuş oluyor. Bayburt Demirözü sulaması ise 18 yerleşim yerindeki 113 bin dekara yakın arazinin verimini artıracaktır. Her iki projenin de hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bir kez daha ülkemize eser kazandırmamızda yanımızda olan bize destek veren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.