Başkan Erdoğan: Bir müddet daha dişimizi sıkacağız

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Ülkeye ve millet olarak koronavirüs salgınıyla ilgili yürüttüğümüz mücadele de Allah'a şükür nihayet tünelin sonundaki ışığı gördüğümüz bir yere geldik. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu üyeleri olumlu neticeleri kamuoyuyla paylaşıyor. Dünkü kabine toplantımızda sürecin bu şekilde devam etmesi halinde ülkemizin normal hayata döndürmeye yönelik takvimle ilgili ilk çalışmayı yaptık. Bu çalışmayı biraz daha uyguladıktan ve hafta içindeki gelişmeleri takip ettikten sonra normalle takvimini milletimizle paylaşacağız.

Maruz kaldığımız salgın en küçük bir rehabete en küçük bir gevşemeye izin vermeyen hemen yeniden hortlama potansiyeline sahip olan bir sinsiliğe sahiptir. Elde ettiğimiz neticeler ise aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Hastalıktan yakamızı kurtarabilmek için bu tedbirleri uygulamaya tavizsiz bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Milletimizin bu süreçte neler yaşadığının farkındayız. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evlerinden çıkamadığını unutmuyoruz. Faaliyetlerine ara veren işletmelerin sahiplerini ve çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz.

Kimi zaman 4 güne kadar varan sokağa çıkma yasaklarının insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bu derece sınırlandırmanın ülkemize ve milletimize nasıl bir maliyeti olduğunun çok iyi farkındayız. Ancak şayet bu süreçte fedarkarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı biliyoruz.

Bunun için hep birlikte sabır ettik. İnşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir mühlet daha dişimizi sıkacağız. Güzel günlere de kavuşacağız. Yaklaşık bir buçuk ayı bulan bu sıkıntılı dönemde tedbirlere riayet eden ve metanetle davranan 83 milyon vatandaşımızın her birine şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerimize milletimizin bu sıkıntılı zamanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayan herkese yine şahsım adına milletim adına ve bütün bunların yanında partim adına teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar salgın döneminde sağlık hizmetlerini en üst düzeyde tutmanın yanında verdiğimiz desteklerle her kesimden vatandaşımızın bu süreci en az sıkıntıyla atlatmaya çalıştık. Özellikle ekonomik olarak alt gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesine özel önem verdik. İki ayrı grup halinde 4 milyon haneye biner lira nakit desteği sağladık. Üçüncü faz nakit desteği için başvurular 4.5 milyonu buldu. Esnaftan sanayiciye kadar real kesimin tüm taraflarını rahatlatacak çok sayıda destek paketini uygulamaya koyduk.

Geliri azalan veya kesilen çalışanlar için pek çok programı hayata geçirdik. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Bu Türkiye'de doğrudan real sektöre ve en alt gruba verilmiş en büyük destek rakamıdır. Eskiden Türkiye bu tür büyük kaynaklar, batan bankalar, çar çur edilen projeler bitmeyen yatırımlar sebepsiz krizlerin bedelini kullanmak için kullanılıyordu. Şimdi ise biz ülkenin kaynaklarını doğrudan millet için hayata geçiriyor, sarf ediyoruz. Bu ülkenin ve milletin refahı, huzuru, güvenliği istikbali için harcanan kullanılan her kuruş doğru yere gitmiş demektir.

Salgın için belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça İnşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır. Yeterki bu salgını bir an önce en az hasarla geride bırakabilelim. Dünyadaki değişimin maiyeti ülkemizin önünde gerçekten çok büyük fırsat pencerelerinin açılmakta olduğuna işaret ediyor. Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip hazırlıklarımızı süratle tamamlayarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız.

Ülkemizin son 18 yılında yapılan ve cumhuriyet döneminin tamamını katlayan başarıların mimarı AK Parti'dir. İnşallah bu sürecinde lokomotifliğinide yapacağız. Salgın krizi başta olmak üzere ülkemizin yaşadığı her sorun, her tehdit, her sıkıntı bu sorumluluğu üstlenme konusunda AK Parti'nin alternatifsiz olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha da güçlendirmiş olacağız.