Başkan Erdoğan'dan canlı yayında AK Parti üyelerine sürpriz telefon

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok." dedi.

"Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız. Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz. Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi artıramamış olmaları bizim için en büyük ibrettir. Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz.AK Parti'nin olması gereken yer, mutlaka yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir."

CANLI YAYINDA ÜYELERİ ARADI

Bir deneme yapmak isteğidini belirten Başkan Erdoğan canlı yayında AK Parti üyelerini rastgele arayarak görüşme yaptı.