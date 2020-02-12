Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0556
  • 6,5982
  • 304.376
  • 120049
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta AK Parti İl Teşkilatı ile buluşmasında konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Kahramanmaraş önce ve toparlayıcı şehri vazifesini sürdürüyor.

- Geniş bir alanda süren mücadelemizin anlamını en iyi sizler biliyorsunuz.  

- Bugün benzer mankurtlar yine sahnede. Bu mankurtlar PKK'lar hendek kazan arkadaşlar. FETÖ'cüler hakkını arayan bir cemaat diye bahsediyor. 

- Ülkemize saldıran tüm örgütlerin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist sevicilerin, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız.  Bu sinsi tuzağı boşa çıkaracağız. 

- AK Parti olarak çok sağlam durmamız gerekiyor. Tüm okların hedefinde AK Parti var.

- Gün; birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma günüdür.


Cem-Serenay aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan
Annesinden sonra Deren'in de aşkta yüzü gülmedi
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
Fahriye Evcen'in acı günü!

Başkan Erdoğan´dan Çok Sert Açıklama! ´Buradan İlan Ediyorum...´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ilısu Barajı'nda kar güzelliği

Hayalet Şehir için tarihi adım atıldı! İşte son durum...