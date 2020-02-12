Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Kahramanmaraş önce ve toparlayıcı şehri vazifesini sürdürüyor.

- Geniş bir alanda süren mücadelemizin anlamını en iyi sizler biliyorsunuz.

- Bugün benzer mankurtlar yine sahnede. Bu mankurtlar PKK'lar hendek kazan arkadaşlar. FETÖ'cüler hakkını arayan bir cemaat diye bahsediyor.

- Ülkemize saldıran tüm örgütlerin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist sevicilerin, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Bu sinsi tuzağı boşa çıkaracağız.

- AK Parti olarak çok sağlam durmamız gerekiyor. Tüm okların hedefinde AK Parti var.

- Gün; birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma günüdür.