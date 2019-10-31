Başkan Erdoğan: Türkiye-Gürcistan stratejik iş birliği konseyi toplanacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TRANS-ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI İLE BÖLGEMİZİ MERKEZ KONUMA KONUMA GETİRDİK"

En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü - Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.

"TİCARET HACMİMİZİ 3 MİLYAR DOLARA ÇIKARMA İRADEMİZİ TEYİT ETTİK"

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olmamız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Bugüne kadar 2200 Gürcü askeri personeli Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve aktivitelere katılmıştır. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadeleyi Gürcistan ile karşılıklı teyit ettik. Türkiye Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.