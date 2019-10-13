Barış Pınarı harekatıyla ilgili son bilgileri paylaştı! '30-35 Km. derinliğe ineceğiz'

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI



Kendi adımlarımızı atmaya mecbur kaldık. 9 Ekim Çarşamba günü harekatı başlattık.30-35 km'lik derinliğe kadar ineceğiz.

'TEL ABYAD KUŞATILDI'



Suriye Milli Ordusu gerçekten kahramanca mücadeleyle terör örgütünün yerleşim merkezlerinden temizlenmesinde başarı gösteriyor.

Resulayn ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Tel Abyad tarafında da 17 köy kontrol altına alınmış, şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır.

Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Gaziantep'teki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Havan ve roketlerin yaklaşık yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'ye düşmüştür.

440 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı.

18 vatandaşımızın içinde 9 aylık Suriyeli Muhammed'imiz de var. Açtım babasıyla görüştüm. Babada o sabır, o tahammül her türlü takdirin de üzerindeydi.

Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 SMO mensubu şehit olmuştur. Yaralı ya da teslim olma suretiyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490. Bunların 440'ı öldü, 26 yaralı, 24'ü de teslim oldu.





'KÜRTLERE DEĞİL TERÖRİSTLERE OPERASYON YAPIYORUZ'



Tek bir masumun burnunun kanamaması için gayret gösteriyoruz. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması asla söz konusu değildir. Bu operasyonda en büyük desteği Suriyeli Kürtlerden alıyoruz. Biz Kürtlere değil, PKK, onun yan kuruluşları olan PYD / YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz.

MERKEL'E PKK/YPG TEPKİSİ

Almanya Şansölyesi Merkel'e 'terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok' dedim. Biz Suriye'de neden varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Adana mutabakatı ile Suriye'ye girdik. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Ülkemiz 35 yıldır terör tehdidi altındadır.



TRUMP'A ARABULUCULUK TEPKİSİ



Bazı devletler bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya kalkıyor. Siz ne zaman bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz? Önce yaklaşımını düzelt. Biz bu işe bir haftada, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bunun çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye'de bunların inlerine girdik ama uzantı güneye kadar. Suriye'de rejim bunların hakkından gelmiş olsaydı işimiz kolaydı.