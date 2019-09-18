Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi: 'Bir zam daha gelecek'

Başkan Erdoğan yeni akademik yıl açılışında konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Üniversitelerimizin 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE'Yİ DEMOKRATİK YAPIYA GETİRDİK"

En büyük adaletsizlik eğitim-öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Bu adaletsizliğin telafisi çok zordur. Bunun için göreve geldiğimiz günden beri tüm evlatlarımıza eğitim-öğretim konusunda en iyi koşulları sağlama gayretinde olduk. Biz de dertlerimize dermanı kendi içimizde aradık. 12 yıllık zorunlu eğitimi 4+4+4 sistemine dönüştürerek çocuklarımızın ve ailelerimizin tercih seçeneklerini genişlettik. Okulöncesi eğitimi de yaygınlaştırıyoruz. Katsayı adaletsizliğini de ortadan kaldırdık. Milletimizin talebi doğrultusunda Kur'an-ı Kerim ve siyer-i nebi derslerinin seçmeli olarak alınmasını sağladık. Milli Eğitim bütçesini 161 milyar liranın üzerine çıkardık. Derslik sayımızı 309 bin ilaveyle 577 bine yaklaştırdık, öğretmen sayımızı 937 binin üzerine yükselttik. Tüm okullarımızdaki spor salonu sayısını 10 bin 500'e yaklaştırdık, laboratuvar sayısı 54 bini buldu. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. İkna odaları kurulan Türkiye'den özgür, demokratik yapıya geldik.

"ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA YER ALACAK"

Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken, en çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biri de eğitim-öğretimdir. Bütün sorunlarımız, sıkıntılarımız bitmiş değil. Hayatın kendisi gibi eğitim-öğretim alanı da dinamik bir süreç. Dünyadaki gelişimlere, milletimizin taleplerine göre eğitim-öğretimin tüm aşamalarında tedrici bir değişim şart. Eğitim-öğretim meselesi önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Nerede olursa olsun ilmi aramayı emreden bir medeniyetin mensupları olarak hedeflerimize bu şekilde ulaşabileceğimize inanıyorum.

"NİTELİK NOKTASINDA AŞMAMIZ GEREKEN MESAFE VAR"

Türkiye yükseköğretim alanında da çok büyük başarıya imza atmıştır. Üniversite sayısı 207'ye, öğretim elemanı sayısı 168 bine, öğrenci sayısının da 8 milyona yükselmiş olması bu başarının en bariz göstergesidir. Almanya'da üniversite öğrencisi sayısı 3 milyon. Nitelik noktasında aşmamız gereken bir mesafe var. Öğretim üyelerimizin sayısını da artırıyoruz. Bizim arzumuz öğrencimizin niteliğini artırırken, hocalarımızın da niteliğinin artması ve öğrencilerine o denli sahip çıkması gerekir.

Biz öncelikle bu çarpık sistemi değiştirerek herkesin yükseköğrenime devam edebileceği bir yapı kurduk. Bu 8 milyon üniversiteli, işi tam manasıyla kavradığı zaman, işsizlik var olabilir. Üniversite bitirdi diye iş sahibi olacak diye bir şey yok. Ülke geliştikçe zeminini hazırlamış olacak. Bunu birbiriyle teşvik edecek. Fakir-fukaranın Hakkari'den evladını İstanbul'a, Ankara'ya göndermesi mümkün müydü? Evladını İstanbul'a göndermeyi değil, üniversiteyi Hakkari'ye getirmek suretiyle evlatlarımızın ayaklarına getirmiş olduk. Bu aynı zamanda maliyet noktasında adeta yoğunluğu itibariyle düşürdü. Bundan dolayıdır ki güneydoğuda birçok ilimizde başarı oranı yükseldi.

REKTÖRLERE UYARI

Bazı üniversitelerimiz istediğimiz yere ulaşamamış noktada. Rektörlerimizden çok daha fazla gayret bekliyorum. Rektör atama kriterlerimizi çok daha yükseğe çıkaracağımızı da belirtmek istiyorum. Üniversitelerimizi yaygınlaştırırken öğrencilerimizin barınma sorunlarını da unutmadık. Yatak kapasitesini 865 bine kadar yükseltiyoruz. Harçları kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi nerede? Biz devlet olarak milletimize karşı olan bu görevi de yerine getirdik. Türkiye bu adımlara rağmen nüfusa göre üniversite sayısı bakımından oldukça mütavazı yerde bulunuyor. Uluslararası öğrenci sayımız 15 bindi 180 bine ulaştı. Türkiye bursları yanında kendi imkanlarıyla öğrenci sayısındaki bu büyük yükseliş ülkemizin cazibesinin arttığını gösteriyor.

Yükseköğrenim alanını yenilikçi bir anlayışla daha ileri götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bilimsel araştırma projelerimizin ülkemizin hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için koordine etmeliyiz. Mükerrer yatırımlar yaparak kaynak israfının önüne geçmek için envanter çıkarmalı bir eylem planını da hazırlamalıyız. Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmışlar, ticari çalışıyorlar. Vakıf üniversitelerinin patronları orayı doldurmak için gayret ediyor.

"KENDİ PLANLARIMIZI DEVREYE SOKACAĞIZ"

Güvenli Bölge konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz. Avrupa ülkelerinden hem İdlib, hem Fırat'ın doğusu konusunda çok daha güçlü destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor."