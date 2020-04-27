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  3. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından paylaştı... 'Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür'

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından paylaştı... 'Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür'

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından paylaştı... 'Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür'

Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor." açıklaması yaptı.

Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden umut veren bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan 'Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür' başlığıyla koronavirüs gündemine ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografik paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor. Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, millî birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakârlığın neticelerini almaya başlıyoruz.



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