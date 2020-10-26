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  • Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi
26 Ekim 2020 Pazartesi 18:42 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi
AA

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi, 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır."

"Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır."

"(Kıbrıs'ta) Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor."

"Türkiye'nin Kıbrıs'ta acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki iradesi bakidir."

"Doğu Akdeniz’deki mevcut durumun müsebbibi, 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir."

"15 Kasım'da KKTC'ye bir ziyaretimiz olacak."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır"

"Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız"

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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