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24 Eylül 2020 Perşembe 17:27 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Kızgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Kızgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon konuşmasında iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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