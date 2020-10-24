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24 Ekim 2020 Cumartesi 15:25 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Kayseri'de açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

<p>Gaziantep'in, kış aylarının damak lezzetlerinden olan 'mıcırık aşı' sofralarda yerini almaya başl

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