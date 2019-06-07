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07 Haziran 2019 Cuma 15:45 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 15:45

Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlunu andı

Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlunu andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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