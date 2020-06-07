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  3. Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
07 Haziran 2020 Pazar 14:32 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." dedi 

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