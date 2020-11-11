Başkan Erdoğan: Karabağ'da ortak barış gücü için mutabakat imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Karabağ'daki 28 yıllık işgalin resmen ve fiilen sona erdiğini belirten Erdoğan, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" dedi.İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının naklen yayını ve açıklamalarından satır başları;



Sözlerimin hemen başında Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Varılan anlaşma ile işgal edilen topraklar Azerbaycan'a bırakılacaktır. En geç 1 Aralık'a kadar bu topraklar teslim edilecektir. Azerbaycan ile Nahçıvan özerk bölgesi arasındaki ulaşım sağlanacak ve bu anlayışla bir yol inşa edilecektir.

BU SABAH İMZALANDI

Türkiye anlaşmanın uygulamasını denetlemek ve gözetlemek için bölgede Rusya ile birlikte yer alacaktır. İlgili mutabakat bu sabah imzalandı.

BU ACIYI HEP BİRLİKTE YAŞADIK

Türkiye ve Türk milleti olarak her gün bu işgalin sızısını her gün yüreğimizde hissettik. Bosna'daki katliamalara sessiz kalanlar Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmiştir. Biz katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını hep birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık.

TÜM İMKANLARIMIZLA KATKI SAĞLADIK

Tüm kalbimiz ve imkanlarımızla bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağlamak için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık.

AZERBAYCAN SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEYECEĞİ KONUSUNDA TAAHHÜT VERMİŞTİR

Azerbaycan devleti de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceği taahhüdünü zaten vermiştir. Bu konuda canla başla gayret gösteren askeri diplomatlarımız başta olmak üzere herkesi yeniden tebrik ediyorum. Enver Paşa'nın Nuri Paşa'nın, Hüseyin Cavid'in Ahmet Cevad'ın, Haydar Aliyev'in hatıraları şad olmuştur.

ALİYEV KARDEŞİM İLE HER GÜN GÖRÜŞTÜK

Bundan sonra çok daha yakın ve güçlü işbirliği içerisinde olacak ve ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. İlham Aliyev kardeşimle bu süreçte neredeyse her gün görüşme imkanımız oldu.

SAHADA VE MASADA GÜÇLÜYÜZ

Bugün Türkiye sahada ve masada sözünü dinletebiliyor ise bunu son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz güçlü reformlara borçluyuz. Sanayiden sosyal desteklere, sağlıktan eğitime, eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Hamdolsun altyapı konusunda Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, hatta ilerisine geçmiştir.

Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur.



