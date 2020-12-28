Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı... Uzaktan eğitim uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir. Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, toprağı taş ve kum yığını, vatanı anlamsız bir saplantı, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin İstiklal Marşı'nın manasını kavrayabilmesi mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, "Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

"HER SAHADA EGEMENLİK HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"



Başkan Erdoğan, "Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız. İlk aşaması 2020-2023'ü kapsayan faaliyetleri hayata geçirip ülkemizin dijital altyapısını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz"" değerlendirmesinde bulundu.

"2020'DE ÇİFTÇİMİZE 22 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"



Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. (Tarımda) Sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız. Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor."

"Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle irtibatlandıracak kadar hayattan ve izandan noksan bir anlayış var." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geçtiğimiz yıl ürettiği saman miktarı 23,7 milyon ton. Saman ihracatımız 84,5 bin ton. İhracat gelirimiz de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman 428 bin dolar karşılığına denk gelen 1953 tondur. Bunun bir kısmı özel amaçlı kuru ot ithalatıyken kalanları da sınır illerimizdeki ticaretten kaynaklanmaktadır. Çiftçilerimize 'hükümete oy verirseniz iki elim yakanızda olur' diyenlerin bu tablo karşısında ortaya koyabilecek herhangi bir müktesebatlarını, projelerini, politikalarını duymadık, görmedik."

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI



AİHM'in Demirtaş kararına muhalefetin tavrını eleştiren Erdoğan, "Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar." dedi.

"YATIRIM TALEBİ YÜZDE 30 ARTTI"



Erdoğan, yılın 11 ayındaki yatırım talebinin geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı.

"Önümüzdeki dönemde ülkemizin, bu partilere oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, "Lafa gelince her fırsatta 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil, it sürülerisiniz' diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır." diye konuştu.

İNGİLTERE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI



İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyoruz. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor."

"KENDİ ÜRETECEĞİMİZ AŞIYI HİZMETE SUNMAKTA KARARLIYIZ"



Çin'den sipariş verilen aşının ilk partilerinin yılbaşından önce teslim edilmesini beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız." dedi.

UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Başkan Erdoğan, "Okullardaki yüz yüze eğitimde verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.