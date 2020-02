Başkan Erdoğan İzmir'de açılış töreninde konuştu

İzmir'in Menemen ilçesinde 5 Nisan 2017'de temeli atılan, sanayi ve turizm merkezlerine ulaşımı büyük ölçüde azaltması planlanan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan " İzmir'den yola çıkan bir araç bu otoyol sayesinde en fazla 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek" dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Dün akşam Sayın Putin ile görüştük, gündüz de Macron ve Merkel ile görüşmeler yaptık, bütün bu görüşmelerden sonra da yol haritamızı belirledik. Hem bunlarla konuşacağız, görüşeceğiz ve masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız. Tıpkı Çanakkale Zaferi ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp, tüm masumların yüreğinde bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

DHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Buruncuk gişelerdeki Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nun açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Binali Yıldırım ve çok sayıda AK Parti İzmir milletvekili katıldı.

Günler öncesinden törene davet edilen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise açılışa katılmadı.

İzmir, Menemen, Aliağa ve Çandarlı'da şehir trafiğini azaltması planlanan otoyol projesinin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, şu ifadelerde bulundu:

Açılışta konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun ülkemize, şehre ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, şu şekilde konuştu:

"İZMİR'İ PROJELERLE DONATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

AK Parti iktidarının İzmir'e yaptığı projelerden bahseden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

Aynı zamanda İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da meclisimizden bu çağrıyı yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu, aramızda mı yoksun da ben göremiyorum. Halbuki biz İzmir'in ve İzmirlilerin hayrına olan her durumda yanlarına olmaya özel ehemmiyet veriyoruz. Bu ülkenin 83 milyon vatandaşının cumhurbaşkanı olarak herkes gibi İzmirlilerin de hizmetindeyiz. İnşallah, önümüzdeki dönemde İzmir'i çok daha büyük projelerle donatmayı sürdüreceğiz."

"Zamandan, vakitten ve yakıttan sağladığı tasarrufla çevreye ve tarihe duyarlı tasarımıyla her ulaşım projesi gibi bu otoyolunda ülkemize çok büyük katkısı olacaktır. 2020 yılı trafik değerlerine göre bu otoyolun sadece işgücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı 255 milyon TL olarak hesaplanıyor.

"SON 17 YILDA 17 KATRİLYONLUK YATIRIMLA İZMİR'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Türkiye'nin diğer 80 vilayeti gibi son 17 yılda yaptıkları 17 katrilyon TL tutarındaki yatırım ile İzmir'in de çehresini değiştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yolları ile Konak Tüneli'ni hizmetinize sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Tarımda İzmir'e son 17 yılda yaklaşık 4 buçuk milyar TL hibe desteği verildiğini ve 6.6 milyar TL de orman su yatırımı yapıldığın söyleyen Erdoğan şunları ekledi:

"BU TARTIŞMALARLA ÜLKEMİZİN ENERJİSİ HEBA EDİLMEK İSTENİYOR"

Türkiye'nin terörden ekonomiye kadar geniş bir alanda mücadele verdiğini ve bu mücadelenin yeni bir istiklal Harbi olduğunu belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"İzmir düşman mezalimine uğramış özgürlüğü için savaşmış, bedeller ödemiş ve sonuçta da zafere ulaşmış bir şehir olarak bu mücadelenin anlamını gayet iyi biliyor. Dönem değiştiği için mücadelenin biçimi de değişmiştir. Artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yol ve yöntemle sürdürülen kuralsız bir mücadele ile karşı karşıyayız. Milletimiz ant olsun bu durumun farkındadır ve tüm gücüyle yanımızdadır. Ülkemizde iç siyaset ile dış politika arasında bir ilişki her zaman olmuştur. Bizim vesayete, terör örgütlerine, sınırlarımızın kuşatılması girişimlerine, ekonomimize yönelik müdahalelere karşı verdiğimiz mücadelelerin hepsinde karşımızda bir ittifak vardır. Bu ittifakın bir ayağı içeride, diğer dışarıdaydı. Ülkemizde Gezi olaylarından beri yaşanan hiçbir hadise kendi tabi mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin arkasında bir senaryo, bir taktik vardır. Türkiye Libya'da, Suriye'de ve Akdeniz'de kritik mücadeleler verirken, bir anda içeride hiçbir dayanağı olmayan tartışmaların başlatıldığını görüyoruz. Bu tartışmaların amacı asla ülkemizin demokratik, ekonomik ve güvenlik mücadelesine katkıda bulunmak değildir. Tam tersine bu tartışmalarla ülkemizin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz Ülkemizin sorunlarını çözme, devletimi güçlendirme ve milletimizin refahını artırma tartışmalarına kesintisiz devam edeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız bile yoktur. Ortaya atılan her iddiaya, ithama ve iftiraya gereken cevapları verirken, asıl işlerimize de 4 elle sarılacağız."

"SURİYE VE LİBYA'DA OLMAK, MACERA VEYA KEYFE KEDER TERCİH DEMEK DEĞİLDİR"

Bugüne kadar hep eserleriyle konuştuklarını bundan sonra da yine eserleriyle konuşmaya ve yaşamaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ne diyor, Kelam-ı Kibarda, 'Kamil odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın elinde yeller eser'. Varsa bizimle eser, proje ve icraat konusunda yarışacak birileri buyursun çıksın karşımıza. Ömrü boyunca ortaya tek bir eser bile koyamadıkları halde sadece ve sadece dedikodu ile iftira ile varlık gösterenlere de meydanı boş bırakmayacağız. Hem onların ağızlarının payını vereceğiz hem de yatırımlarımıza son sürat devam edeceğiz. Türkiye'nin, Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe keder bir tercihtir. Şayet bölgemizde yaşanan güç değişimlerinde, ülkemizi hakkı olan konuma oturtmazsak Allah göstermesin önümüzdeki dönemlerde bu topraklarda hayatı bize zindan ederler. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal Mücadelesi verdiğimizi sürüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarları ile diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir. Yürüttüğümüz mücadelede, siyasi ve diplomatik hem de askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirebilmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor ve tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kararlı duruş sergilediğimiz her mücadelede netice almayı başardık. Şöyle bir geriye dönüp aktığımızda bugün sıkıntı yaşadığımız noktaların sebeplerini geçmişte güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz."

"500 SENE ÖNCE ORADAYDIK, BUGÜN DE ORADAYIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Doğu Akdeniz'de tüm ülkeler var. ABD var, İngiltere var, Fransa var hepsi var, sadece Türkiye yok" sözlerini hatırlatan Başkan Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:

"Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? Biz, orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizle vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğin zaman 2 sondaj gemimiz vardı, şimdi üçüncüyü de aldık haberin olsun. İki de de sismik araştırma gemimiz var. Bay Kemal şunu da bil, Biz Doğu Akdeniz'de sadece sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle değil, onların yanında firkateynlerimizle beraber varız, uçaklarımızla varız, hepsiyle birlikte oralardayız. Biz 500 yıl önce de oralardaydık, bugün de oradayız. Biz Libya'nın meşru başbakanıyla, yönetimiyle masaya oturduk ve imzaları attık. Deniz hukukundan, uluslararası hukuktan anlamayan, bu noktada akıl hocaları olmayanların durumu bu. Şu anda biz neredeyiz? Gayrimeşru Hafter'e karşı, ücretli lejyoner Hafter'e karşı kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Ama şunu da söyleyeyim ki o birkaç tane şehidimizin karşılığında da orada 100'e yakın lejyoneri, etkisiz hale getirdik. Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Bugün Suriye'de, Libya'ya, Akdeniz'de vermekten kaçındığımız her mücadele yarın bize daha ağır bir fatura ile geri döner. Milli birliğimizi ve bekamızı hedef alan tehditlerin kendi vatanımızda bize terör, siyasi ve ekonomik sıkıntı, istikrarsızlık olarak dönmemesi için bu mücadeleyi vermek zorundayız. Onun için Gabar'da varız, Cudi dağlarında varız, Besler Deresi'nde varız, onun için o dağlarda Mehmetçiğimiz bu işin hesabını soruyor ve terörden de büyük oranda içeride temizliği yaptık."

"BU MÜCADELELER KOLAY DEĞİL"

FETÖ ile de mücadeleyi büyük oranda sürdürdüklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte, kat ettiğimiz her mesafe geleceğimize daha güvenli bakabilmemizi sağlayan bir kazanım demektir. Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları sürdüreceğiz. Bu mücadeleler kolay değil, şehitler veriyoruz ve bedeller ödüyoruz, her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşürmek için uluslararası teamüllerin, hukukun çiğnenebildiği bir dönemden geçiyoruz. Bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Dün akşam Sayın Putin ile görüştük, gündüz de Macron ve Merkel ile görüşmeler yaptık, bütün bu görüşmelerden sonra da yol haritamızı belirledik. Hem bunlarla konuşacağız, görüşeceğiz ve masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız. Tıpkı Çanakkale Zaferi ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp, tüm masumların yüreğinde bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışacağız ve daha sağlam kararlı adımlar atacağız. Bu millet bir kez daha tarihin gidişatına yön verecektir."