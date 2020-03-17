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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı haberde, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Conte'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

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