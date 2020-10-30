Başkan Erdoğan İstanbul'da açıklamalarda bulundu: Tüm imkanları seferber ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Bugün İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme maruz kalan İzmir'e ve çevresindeki şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Depremde yıkılan binalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.

Vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımız 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı şu an itibarıyla 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor.

Devletimiz bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir.

Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımıza yardımcı olmak için harekete geçmiştir. Bakanlarımız olay yerine ulaşmışlardır. Tüm imkanlarımızı seferber ettik.

5 kişi ameliyatta, 8 vatandaşımız da yoğun bakımda.

Afet ve acil durumlar için uzun süredir üzerinde çalıştığımız planları kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir'den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür.

Tüm Dünya’da din, dil, ırk, bölge ayrımı yapmadan yardıma koşmayı kendimize görev addettik.

Hala dünyanın en genç ve nitelikli nüfusuna sahip ülkeler arasında ilk sıralardayız.

Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik.