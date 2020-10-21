Başkan Erdoğan, İspanya ve Almanya Büyükelçilerini Külliye'de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica’ı ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz’u kabul etti.

AA'da yer alan haberde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Büyükelçi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Hergueta Garnica’nın eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Schulz’un eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.