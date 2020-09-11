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11 Eylül 2020 Cuma 18:12 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
AA

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

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