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  3. Başkan Erdoğan iş adamlarına çağrıda bulundu ve ekledi:Hedef 1 milyar dolar

Başkan Erdoğan iş adamlarına çağrıda bulundu ve ekledi:Hedef 1 milyar dolar

Başkan Erdoğan iş adamlarına çağrıda bulundu ve ekledi:Hedef 1 milyar dolar

Başkan Erdoğan, Dakar’da Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "İş adamlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Senegal Türk iş dünyası için önemli bir potansiyel barındırıyor. Hedefimiz Senegal ile ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkartmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- İktidara geldiğimizde iş adamlarımız bir kaç yıllık planlar yapmayı, bir kaç ayı bile kestiremiyordu. 

- 17 senede tarihi reformlara imza attık.

- 39. sıradan 9. sıraya yükseldik. İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık.

- Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışıyoruz.

- Şu an dünyadaki 10 dev alt yapı projesinden 6'sı Türkiye'de bulunuyor.

- Silahlı İnsansız Hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz.

- Hedefimiz ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkartmaktır.

- İş adamlarımıza çok önemli görevler düşüyor.Senegal Türk iş dünyası için önemli bir potansiyel barındırıyor. Türk Hava Yolları'nın Senegal'e haftada 8 seferi bulunuyor.

- Yakın zamanda büyükelçilik binamız için Sayın Başkan 10 dönümlük bir yeri tahsis etti.

- Türk iş insanlarının başarısı hiç şüphesiz bu projelerinin başarısı Senagal'de daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor.

- Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur. Afrikalı dostlarımızın çıkar hesabı yapmadan yol arkadaşlarına ihtiyaçları var.

- Hedefimiz birlikte başarmak, birlikte yürümek vardır. 

- Sayın Cumhurbaşkanı ile imzaladığımız 7 anlaşmayı bu yol için önemli bir adım olarak görüyorum.

- Kapılarımız tüm yatırımcılara olduğu gibi Senegalli kardeşlerimize de açıktır.

- Gelin Türkiye'nin tecrübesini bu topraklara taşıyın. 


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