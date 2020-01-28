Başkan Erdoğan iş adamlarına çağrıda bulundu ve ekledi:Hedef 1 milyar dolar
Başkan Erdoğan, Dakar’da Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "İş adamlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Senegal Türk iş dünyası için önemli bir potansiyel barındırıyor. Hedefimiz Senegal ile ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkartmaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
- İktidara geldiğimizde iş adamlarımız bir kaç yıllık planlar yapmayı, bir kaç ayı bile kestiremiyordu.
- 17 senede tarihi reformlara imza attık.
- 39. sıradan 9. sıraya yükseldik. İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık.
- Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışıyoruz.
- Şu an dünyadaki 10 dev alt yapı projesinden 6'sı Türkiye'de bulunuyor.
- Silahlı İnsansız Hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz.
- Hedefimiz ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkartmaktır.
- İş adamlarımıza çok önemli görevler düşüyor.Senegal Türk iş dünyası için önemli bir potansiyel barındırıyor. Türk Hava Yolları'nın Senegal'e haftada 8 seferi bulunuyor.
- Yakın zamanda büyükelçilik binamız için Sayın Başkan 10 dönümlük bir yeri tahsis etti.
- Türk iş insanlarının başarısı hiç şüphesiz bu projelerinin başarısı Senagal'de daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor.
- Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur. Afrikalı dostlarımızın çıkar hesabı yapmadan yol arkadaşlarına ihtiyaçları var.
- Hedefimiz birlikte başarmak, birlikte yürümek vardır.
- Sayın Cumhurbaşkanı ile imzaladığımız 7 anlaşmayı bu yol için önemli bir adım olarak görüyorum.
- Kapılarımız tüm yatırımcılara olduğu gibi Senegalli kardeşlerimize de açıktır.
- Gelin Türkiye'nin tecrübesini bu topraklara taşıyın.