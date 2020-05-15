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  3. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan telefonda görüştüğü Kazımi'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. 

(AA)


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