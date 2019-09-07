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  3. Başkan Erdoğan Instagram'dan paylaştı: Helikopterli inceleme

Başkan Erdoğan Instagram'dan paylaştı: Helikopterli inceleme

Başkan Erdoğan Instagram'dan paylaştı: Helikopterli inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da yürütülen çalışmaları havadan inceledi.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e gelirken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Başkan Erdoğan'ın Instagram hesabından, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya yönelik incelemelerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk." ifadeleri yer aldı.

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