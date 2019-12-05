Başkan Erdoğan İngiltere'de Türk toplumuna hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sizlerin aracığıyla kalpleri bizimle atan Asyalı, Afrikalı, Keşmirli, Arakanlı, Libyalı, Suriyeli mazlumlara selamlarımı gönderiyorum.

NATO Liderler zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Burada Londra'dan anavatanınızı yurdunuzu ve mensup olduğunuz milletimizi çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bir kısmınız eğitim için bir kısmınız rızkı için bu topraklara hicret ettiniz. Buraya gelirken geride gözü yaşlı ailelerinizi sizi canından ayrı görmeyen sevdiklerinizi bıraktınız.

Zorluklardan yılmadınız, sıkıntılar karşısında geri adım atmadınız. İman varsa imkan da vardır diyerek gurbeti sılaya çevirdiniz. Başarılarınızla hem bizim hem de ailelerinizin göğsünü kabarttınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi burada gururla temsil ettiniz.

Şimdi ayın 12'sinde İngiltere'de bir seçim var. Burada belirleyici bir rol oynayacağınıza inanıyorum.

Ülkem ve milletim adına her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

Çok büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum Türkiye emin ellerde. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü Türkiye var. Bugün üzerinde rahatça oyun oynanan değil bölgesinde oyun kuran, oyun bozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil dünyada milli gelire oranla en fazla yardım yapan cömert bir ülke var. Bugün 2002'ye göre ekonomisini 3.5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında her sene rekora koşan bir Türkiye var. Bugün duble yollarla, köprülerle, köprülerle dünyanın ilk üç sırasındaki en büyük havalimanıyla Asya'yı Avrupa'yı bağlayan yeni gerdanlarıyla ulaşım altyapısını tamamlamış bir Türkiye var. Bugün Ege'de Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan donanması güçlü bir Türkiye var.

Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'den başka tek elde ev sahipliği yapan başka hiçbir ülke yok.

Tabii önemli olan bir şey var. Peki Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa Birliği şu ana kadar söz verdiği halde sadece 2016'da 6 milyar euro destek vereceğim dediği halde ne yazık ki sadece 3 milyar euro verdiği bir destek var. Biz şu ana kadar 30 milyar doları aştı bizim yaptığımız yatırımlar. Türkiye'nin farkı bu.

Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var. Tabii herkes bize akıl veriyor. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Bize diyorlar ki Suriye'den ne zaman çıkacaksınız. Bizim onlara verdiğimiz tek cevap var: Sizin Suriye'de ne işiniz var! Suriye'ye sınırınız var mı? Yok. Peki ne işiniz var? 10 bin kilometreden oraya geliyorsun ama bizim 911 km sınırımız var. Bu teröristler bu YPG, DEAŞ, PKK bütün bunlar havan toplarıyla her an sınıra atışlar yapıyorlar. Bütün bunlar karşısında biz eli bağlı neyi bekleyeceğiz. Evet biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar çıkmayacağız. Şunu çok açık ve samimi söylüyorum bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşının da hakkını savuna diplomasisi güçlü bir Türkiye'yiz. Hiç şüphesiz bu başarılarının tamamı hepimizin.

Birleşik Krallık da nüfusu yarım milyona varan dinamik ve üretken bir Türk toplumu bulunuyor.

Türk toplumu ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda kritik rol oynuyoruz. Türk girişimciler kurdukları iş yerleri ile ortaklıklarla Birleşik Krallık ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor.

20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini neredeyse yakaladık. Yüzde 14 artış gösterdi.