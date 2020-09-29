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  • Başkan Erdoğan imzaladı! Taşlı Ada kesin korunacak alan ilan edildi
29 Eylül 2020 Salı 10:23 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan imzaladı! Taşlı Ada kesin korunacak alan ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı! Taşlı Ada kesin korunacak alan ilan edildi
AA

Yassı Ada olarak da bilinen Taşlı Ada Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla Taşlı Ada'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde memnuniyetle karşılandı.

Yassı Ada olarak da bilinen Taşlı Ada dahil 6 ildeki bazı bölgenin korunmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 26 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanlarından Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki 22 adadan biri olan Taşlı Ada hakkındaki karara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kararın ilçe halkını son derece mutlu ettiğini belirten Ergin, tabiat parkında birçok doğal güzelliğin bulunduğunu vurguladı.

Hem belediyenin hem de ilçe halkının bu güzelliklerin korunması konusunda hassas olduğunu anlatan Ergin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Taşlı Ada, yüksek hassasiyet gerektiren koruma alanlarının içinde gösterilmiştir. Bu alanların sayısının Ayvalık genelinde artmasını umut ediyoruz. Tabii ki bu sayı arttıkça en azından bizim de gönlümüz rahat olur. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın korunabilmesi için uzun yıllardan bu yana süregelen çok ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Geçmişten gelen ve halen sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz."
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