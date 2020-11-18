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  • Başkan Erdoğan imzaladı: Sağlık Bakanı Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı
18 Kasım 2020 Çarşamba 07:16 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan imzaladı: Sağlık Bakanı Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı

Başkan Erdoğan imzaladı: Sağlık Bakanı Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı
AA

Başkan Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit görevden alındı.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI GÜVEN'İN YERİNE, AYDIN ATANDI

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sebahattin Aydın atanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

<p>Editör: <a href='mailto:eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a></p>

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