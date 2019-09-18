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  3. Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

(AA)

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