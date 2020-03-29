Başkan Erdoğan imzaladı: Belediyelere koronavirüs salgını ile mücadelede kaynak sağlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, belediyelere koronavirüs salgını ile mücadelede kaynak sağlandı.

Başkan Erdoğan imzalı kararla belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı.

Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesinti, 3 ay boyunca yapılmayacak. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu kesintinin yapılmamasıyla belediyeler 3 milyar TL tutarında kaynak imkanı kazanacak.