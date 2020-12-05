Başkan Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motoru'nun teslimi ve açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Arifiye tesisinin Katarlı yatırımcılara satıldığı iddialarını da "Katar'a satış söz konusu değil." sözleriyle yalanladı.

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