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  3. Başkan Erdoğan ilk kez konuştu! YPG/PKK Esed rejimi ile anlaştı mı?

Başkan Erdoğan ilk kez konuştu! YPG/PKK Esed rejimi ile anlaştı mı?

Başkan Erdoğan ilk kez konuştu! YPG/PKK Esed rejimi ile anlaştı mı"

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Barış Harekatı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'PKK/YPG-PYD'nin Esed rejimiyle anlaştı' iddialarına yönelik Erdoğan, "Rejimin YPG'yle anlaştığını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz

 YPG, REJİM İLE ANLAŞMADI

Başkan Erdoğan, 'YPG ile Esed anlaştı' iddialarına yönelik şunları ifade etti:

Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır. Rejimin YPG'yle anlaştığını zannetmiyorum. 

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