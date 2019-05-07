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  3. Başkan Erdoğan ilk iftarda şehit aileleriyle bir araya geldi

Başkan Erdoğan ilk iftarda şehit aileleriyle bir araya geldi

Başkan Erdoğan ilk iftarda şehit aileleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi.
 
İftar programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
 
(AA)
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