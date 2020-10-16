16 Ekim 2020 Cuma 15:19 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.
İki lider, anlaşma imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemeğine katılacak.