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  3. Başkan Erdoğan ile Trump arasında önemli görüşme
08 Haziran 2020 Pazartesi 21:32 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan ile Trump arasında önemli görüşme

Başkan Erdoğan ile Trump arasında önemli görüşme

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başkan  Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye'nin deniz komşusu Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

Başkan Erdoğan ile Trump arasında önemli görüşme
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