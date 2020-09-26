Başkan Erdoğan: İHA'lardaki başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda da yakalayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İlk iki TEKNOFEST'in gençlerden ve ailelerden oluşan milyonların katılımıyla İstanbul'da yapıldığını hatırlan Başkan Erdoğan, "Gaziantep'ten yükselen heyecana ortak olmak istedik. Öncelikle tüm alanlarda dereceye giren takımları gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Alandaki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Bu manzara sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir engelin, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"HER ALANDA ÇIĞIR AÇACAK YENİLİKLER BURADA TOHUMLANACAK"

İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibinin şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler geliştirdiğini kaydeden Erdoğan, iki defa roket takımı birincili kazanan gençlerin ise başarılarını girişime dönüştürmeye hazırladığını söyledi.

"Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak" ifadeleri kullan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebebi yoktur."

"DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDA GİRDİK"

Türkiye'nin düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanına esamesi okunmayan bir durumda olduğunu ifadelerine ekleyen Erdoğan, "Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİN 'TÜRK MALI' DAMGASIYLA ÜRETİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Bazılarının Türkiye'nin milli teknoloji hamlelerini küçümsedikleri teessürle takip ettiklerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:

"Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin 'Türk malı' damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum."

"BU ÖYLESİNE SÖYLENEN BİR CÜMLE DEĞİLDİR"

"Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi" diyen Başkan Erdoğan, "Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. İlim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik." dedi.

Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullandığına dikkat çeken Erdoğan, "Bu öylesine söylenen bir cümle değildir. Mesela İslam Bilim ve Teknoloji tarihini bilmeyen, müzesini gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz." ifadelerini kullandı.

Bilimin araştırma, araştırma kavtamının da tam tercümesinin yeniden keşfetmek olduğunun vurgusunu yapan Erdoğan, bu gerçeğin araştırmanın ve geliştirmenin sınırının bulunmadığını açıkça ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

"BÜTÜN MESELE AZMETMEK"

TEKNOFEST'te yarışmaların bu yıl 21 farklı alanda düzenlendiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, ileride bu sayının çok daha fazla artacağını kaydetti.

"Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var" diyen Erdoğan, "Daha açık bir ifadeyle; Türkiye'nin size gayretlerinize çabalarına enerjinize vizyonunuza ihtiyacı var." dedi.

Standları gezdiği sırada ilköğretimdeki çocukları, üniversitedeki gençleri gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki menzillerin ötesine ulaşacaklarına inanıyorum. Rabbim yardımcıları olsun." ifadelerine yer verdi.

Bütün meselenin azmetmekte olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz, ama destek olmakta da kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin. İçinizden nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum."