Başkan Erdoğan Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zafer kutlamaları için Azerbaycan'a gitti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

Türk ve Azerbaycan şehitliklerine gerçekleştirilen ziyaretlerde hem Türk bayrağının yer aldığı çelenk hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev'in imzasının olduğu çelenk bırakıldı.

Türk Şehitliğini ziyaret eden Başkan Erdoğan, anı defterini imzaladı.