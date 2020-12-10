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10 Aralık 2020 Perşembe 11:02 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

Başkan Erdoğan Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zafer kutlamaları için Azerbaycan'a gitti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

Türk ve Azerbaycan şehitliklerine gerçekleştirilen ziyaretlerde hem Türk bayrağının yer aldığı çelenk hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev'in imzasının olduğu çelenk bırakıldı.

Türk Şehitliğini ziyaret eden Başkan Erdoğan, anı defterini imzaladı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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