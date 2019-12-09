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Başkan Erdoğan hasta ziyaretlerinde bulundu

Başkan Erdoğan hasta ziyaretlerinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Yavaşca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Karataş ve SMA hastası Demir'i hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'ndaki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesine gitti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede, Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada sırtından yaralanan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş ve 93 yaşındaki klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. 

Erdoğan, daha sonra hastanede tedavi gören SMA hastası 17 yaşındaki Dilan Kardelen Demir'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 


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