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Başkan Erdoğan Haniyye'yi kabul etti

Başkan Erdoğan Haniyye'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor. 

İsrail'in Filistin işgallerini meşru gösteren Trump'ın sözde barış planı 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, dünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve daha sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşeceğini, bu konuları değerlendireceğini dile getirmişti.


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