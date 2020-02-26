Başkan Erdoğan hakkında yazılı basında çıkan ilk haber: Tarih 1972

26 Şubat 1954’te doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 66 yaşına bastı. Sosyal medyada #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketiyle gündeme oturan Başkan Erdoğan’la ilgili olarak yazılı basında yer alan haber de tekrar gün yüzüne çıktı.

17 Ocak 1972 tarihli Bizim Anadolu gazetesinde “İstanbul İmam-Hatip Okulu fikir tartışmasında galip geldi” başlığıyla çıkan haberde, Yeşilay’ın düzenlediği liseler arası münazara yarışmasında ferdi sıralamada ilk üç dereceyi İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencilerinin kazandığı kaydedildi.

“Öğrenciyi kötü alışkanlıklardan okul mu, yoksa aile mi daha çok uzaklaştırır?” konusunda “Okul uzaklaştırır” tezini savunan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Kul ve Seyfettin Esenlik’ten oluşan İstanbul İmam Hatip Okulu ekibinin iyi bir savunma yaparak jüriden 5895 puan kazandığı belirtildi.

İşte o haber: