Başkan Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önce merkezde camilerimiz mescitlerimizi yer alır ondan sonra binalarla genişler ve gelişir. Buraya önce binalar sonra Hacı Osman Torun cami yapılmış oldu. Adeta bir külliye gibi burası da faaliyette bulunulacak. Etrafta Selçuklu mimarisinin bir örneğini teşkil ediyor.

Burada görev yapanlarından buranın hakkını vermeleri gerekir. Rabbim bizleri Ramaza'na kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum. Tabi sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Suriye'de Arakan'a Afganistan'da Libya'da olsun tüm İslam ülkelerinde bu sıkıntıları yaşıyoruz.

İNŞALLAH HIRSIZLARA BU İŞİ BIRAKMAYACAĞIZ

Önümüzde 1 ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz tabi sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Yani kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım.