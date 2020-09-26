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  • Başkan Erdoğan, Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi
26 Eylül 2020 Cumartesi 20:24 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi
AA

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde,  Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan çevredeki yolların asfaltlanmasını isteyerek başladı.

"Bu yer bu bölgenin inanıyorum ki Türkiye'den yurt dışına adeta bir ufku olacaktır." diyen Başkan Erdoğan, burada bir araya gelecek olan bütün öğrencilerin, hocaların ilimlerinin feyzinden yaralarlanmasını temenni etti.

Merkeze adı verilen Ahmet Ziylan'ın rahatsızlığını anımsatan Başkan Erdoğan, kendisine acil şifa diledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de açılışa katılamayan Ahmet Ziylan'ın binayı baştan sona yaptırdığını anlatarak, şunları dedi:

"Kendisine teşekkürlerimi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Gaziantep 'Küçük Buhara' olarak bilinir. Üç büyük müessese kuruldu yakın geçmişte. Birisi İslam Üniversitesi, birisi uluslararası imam hatip lisesi, şimdi de çok güzel bir külliye olarak Diyanet İhtisas Merkezi. Bu üç müessese birlikte Gaziantep'in o manevi ruhunu yeniden ayağa kaldıracaktır diye umut ediyorum."

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Daha sonra kurdele kesimi yaparak açılışı gerçekleştiren Başkan Erdoğan, merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

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