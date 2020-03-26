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  3. Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden telekonferans yöntemiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin yapılacak 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden katıldı. Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

KÜRESEL COVID-19 MÜCADELESİ

Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katıldı.


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