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Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Filistin'in haklı davasının yanında" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Görüşmede, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmesinde, "Bu kritik aşamada Filistin'in yanında yer alacağız. Türkiye, Filistin'in haklı davasının yanında" dedi.


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