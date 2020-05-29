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  3. Başkan Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı
29 Mayıs 2020 Cuma 21:34 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı

Başkan Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere sefere çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"i uğurladı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sefere çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurladı.

Erdoğan, el sallayarak selamladığı mürettebata, şu şekilde seslendi:

"Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabb'im inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar. Allah kazadan beladan muhafaza etsin."

Mürettebat, Erdoğan'ın selamına gemi düdüğü ve siren sesleriyle karşılık verdi.


Başkan Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı
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