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15 Ekim 2020 Güncel Haberler

Başkan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu

"KABİLE DEVLETLERİNİN İŞİ"

Başkan Erdoğan erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Seçimin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını belirten Erdoğan, "Ne erken seçimi? 3 ayda seçim kabile devletlerinin işi" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı: Uçuş güvenle gerçekleşti

“İDDİALAR ASILSIZ”

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının Türk hava sahasına girişte kasıtlı bekletildiği yönündeki iddialara cevap geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "iddialar kasıtlıdır, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Abdulhamit Gül: Hukukta süper güç yoktur

“MİLLETİN BEKLENTİSİ ÖNEMLİ”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül anayasa mahkemesinin aldığı Enis Berberoğlu ve iptal kararlarını değerlendirdi. "Hukukun üstünde bir mahkeme yoktur" diyen Gül, kararların milletin vicdanında yer bulması gerektiğini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti!

ÜLKEDE TANSİYON YÜKSEK

Kırgızistan'da günlerdir süren gerilim, Başbakanın ardından Cumhurbaşkanını da koltuğundan etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov istifa etti.

Türkiye genelinde koronavirüs denetimi

VALİLER DE SAHADA OLACAK

Türkiye genelinde yarın ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirilecek. Kovid-19 ekipleriyle birlikte valiler ve kaymakamlar da sahaya inecek.

SPOR GÜNDEMİ

Milli takımımız, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı

PES ETMEDİK!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip, 22. dakikada Milinkovic-Savic ve 49. dakikada penaltıdan Alexander Mitrovic'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Sezona fırtına gibi başlayan Emre Mor, İspanya’da manşetlerde

TÜRK MESSİ'NİN DÖNÜŞÜ

Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde. İspanyol basını, Emre Mor’un performansını, “Türk Messi’nin muhteşem dönüşü” diyerek övdü.

Ajax'tan Altay Bayındır'a kanca!

BİZZAT İZLEDİ

Performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı.

MHK, Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı

FATURAYI KESTİ

MHK, Gaziantep FK-Trabzonspor maçından sonra karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile bir restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı.

Galatasaray, İsmail Çokçalış’ı kadrosuna katmak istiyor

Sezon sonunda Linnes ve Şener ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan düet kararı

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile stüdyoya girdi. Doğulu’nun yeni çıkaracağı albümle yakından ilgilenen oyuncu, hayranlarına bir de düet sürprizi yapacak.

Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün kardeş acısı

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti.

Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması

PANDEMİ ENGELİ

Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu O Ses Türkiye yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi.

Tuvana Türkay gönlünü Erdem Özün'e kaptırdı

AŞK ORUCUNU BOZDU

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Türkay'ın gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdığı ortaya çıktı

Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı

ADI ELİZ OLACAK

Alişan ile Buse Varol doğacak bebeklerinin ismini canlı yayında açıkladı. Çift bebeklerine Eliz ismini verecek.