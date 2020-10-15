Başkan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu
Gündemde yer alan güncel haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Başkan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Türk Messi'nin muhteşem dönüşü. Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan sürpriz karar. Günün öne çıkan son dakika haberleri 15 Ekim 2020 tarihli haber turumuzda.
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15 Ekim 2020 Güncel Haberler
Başkan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu
"KABİLE DEVLETLERİNİN İŞİ"
Başkan Erdoğan erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Seçimin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını belirten Erdoğan, "Ne erken seçimi? 3 ayda seçim kabile devletlerinin işi" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı: Uçuş güvenle gerçekleşti
“İDDİALAR ASILSIZ”
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının Türk hava sahasına girişte kasıtlı bekletildiği yönündeki iddialara cevap geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "iddialar kasıtlıdır, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Abdulhamit Gül: Hukukta süper güç yoktur
“MİLLETİN BEKLENTİSİ ÖNEMLİ”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül anayasa mahkemesinin aldığı Enis Berberoğlu ve iptal kararlarını değerlendirdi. "Hukukun üstünde bir mahkeme yoktur" diyen Gül, kararların milletin vicdanında yer bulması gerektiğini söyledi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti!
ÜLKEDE TANSİYON YÜKSEK
Kırgızistan'da günlerdir süren gerilim, Başbakanın ardından Cumhurbaşkanını da koltuğundan etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov istifa etti.
Türkiye genelinde koronavirüs denetimi
VALİLER DE SAHADA OLACAK
Türkiye genelinde yarın ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirilecek. Kovid-19 ekipleriyle birlikte valiler ve kaymakamlar da sahaya inecek.
SPOR GÜNDEMİ
Milli takımımız, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı
PES ETMEDİK!
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip, 22. dakikada Milinkovic-Savic ve 49. dakikada penaltıdan Alexander Mitrovic'in golleriyle 2-0 öne geçti.
Sezona fırtına gibi başlayan Emre Mor, İspanya’da manşetlerde
TÜRK MESSİ'NİN DÖNÜŞÜ
Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde. İspanyol basını, Emre Mor’un performansını, “Türk Messi’nin muhteşem dönüşü” diyerek övdü.
Ajax'tan Altay Bayındır'a kanca!
BİZZAT İZLEDİ
Performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı.
MHK, Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı
FATURAYI KESTİ
MHK, Gaziantep FK-Trabzonspor maçından sonra karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile bir restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı.
Galatasaray, İsmail Çokçalış’ı kadrosuna katmak istiyor
Sezon sonunda Linnes ve Şener ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan düet kararı
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile stüdyoya girdi. Doğulu’nun yeni çıkaracağı albümle yakından ilgilenen oyuncu, hayranlarına bir de düet sürprizi yapacak.
Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün kardeş acısı
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti.
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması
PANDEMİ ENGELİ
Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu O Ses Türkiye yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi.
Tuvana Türkay gönlünü Erdem Özün'e kaptırdı
AŞK ORUCUNU BOZDU
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Türkay'ın gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdığı ortaya çıktı
Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı
ADI ELİZ OLACAK
Alişan ile Buse Varol doğacak bebeklerinin ismini canlı yayında açıkladı. Çift bebeklerine Eliz ismini verecek.