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  3. Başkan Erdoğan, Erbakan'ı yerli otomobilin tanıtımında anmıştı... Anlamlı paylaşım geldi: O iş tamam hocam!

Başkan Erdoğan, Erbakan'ı yerli otomobilin tanıtımında anmıştı... Anlamlı paylaşım geldi: O iş tamam hocam!

Başkan Erdoğan, Erbakan'ı yerli otomobilin tanıtımında anmıştı... Anlamlı paylaşım geldi: O iş tamam hocam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının yapıldığı organizasyonda yaptığı konuşmada merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı unutmadı.

İlk motor fabrikasının temellerini atan Erbakan'ı hatırlatan Erdoğan konuşmasında ''Gümüş motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motorumuzu kendim üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım geldi.

 

 

Yapılan paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı kullanılarak ''O iş tamam hocam'' ifadeleri kullanıldı.


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